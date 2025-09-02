Rescataron a 23 personas tras naufragio en el río Caguán

Unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 desarrollaron una operación de búsqueda y rescate en el sector conocido como ‘Isla Redonda’, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Durante este operativo se rescataron a 23 personas, entre ellas siete niños, quienes habían naufragado en el río Caguán.

El hecho se registró cuando la embarcación tipo remesero de nombre ‘La Quesera’, que cubría la ruta Cartagena del Chairá – Remolinos del Caguán, presentó una emergencia en medio de su navegación, lo que puso en riesgo la vida de los pasajeros, quienes naufragaron y terminaron a la merced de la corriente del río.

De manera inmediata, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.31 desplegaron una maniobra de asistencia humanitaria, logrando rescatar y poner a salvo a todos los ocupantes.

Además, se logró recuperar parte de la carga que transportaba la embarcación, entre ella mercancía y combustible, los cuales serán entregados a las directivas de la empresa fluvial Asocanoas.

Durante el procedimiento se brindaron primeros auxilios a las personas afectadas y se estableció coordinación con las autoridades municipales para garantizar su atención y bienestar.