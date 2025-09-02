Rescataron a 23 personas tras naufragio en el río Caguán
Hay siete niños entre los 23 rescatados en el naufragio.
Unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 3 desarrollaron una operación de búsqueda y rescate en el sector conocido como ‘Isla Redonda’, municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.
Durante este operativo se rescataron a 23 personas, entre ellas siete niños, quienes habían naufragado en el río Caguán.
Lea también:
El hecho se registró cuando la embarcación tipo remesero de nombre ‘La Quesera’, que cubría la ruta Cartagena del Chairá – Remolinos del Caguán, presentó una emergencia en medio de su navegación, lo que puso en riesgo la vida de los pasajeros, quienes naufragaron y terminaron a la merced de la corriente del río.
De manera inmediata, las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No.31 desplegaron una maniobra de asistencia humanitaria, logrando rescatar y poner a salvo a todos los ocupantes.
Además, se logró recuperar parte de la carga que transportaba la embarcación, entre ella mercancía y combustible, los cuales serán entregados a las directivas de la empresa fluvial Asocanoas.
Durante el procedimiento se brindaron primeros auxilios a las personas afectadas y se estableció coordinación con las autoridades municipales para garantizar su atención y bienestar.