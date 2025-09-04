“Alguien mintió, alguien le falló al Gobierno”: Martha Peralta tras derrota de Patricia Balanta

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, lamentó la derrota de la coalición del gobierno, que venía apoyando la candidatura de María Patricia Balanta a la Corte Constitucional, quien perdió por 21 votos ante Carlos Camargo.

¿Qué dijo Martha Peralta?

Según Peralta, esperaban una votación mucho más reñida e incluso que hubiese un empate, pero a su juicio, desde los acuerdos y la coalición, alguien le falló y le mintió al Gobierno, en una dura crítica.

Aun así, afirmó que desde el Pacto Histórico respetan el resultado y la derrota en democracia, reconociendo la victoria de Carlos Camargo.

“Pensábamos que la diferencia iba a estar muy reñida. Incluso, pensamos que podría haber empate, pero aquí algo está fallando, algo falló y alguien no está diciendo tampoco la verdad al interior de la bancada de Gobierno” dijo con crudeza Peralta.

La senadora, quien es investigada por el escándalo de la UNGRD, aseveró que tendrán que revisar la estrategia de bancada del Pacto Histórico tras esta holgada derrota. Eso sí, afirmó que a su juicio la coalición aún no está rota.

De acuerdo con Martha Peralta, no puede ser que haya congresistas que son de gobierno “solo cuando les conviene”.

“Aquí lo más importante es que haya sensatez en los acuerdos. No es que somos de gobierno solo para lo que nos conviene, pero cuando se toman decisiones que van en la coherencia ideológica de este movimiento político, pues se hacen los locos o toman otro tipo de decisiones”, enfatizó.

Esto dijo la senadora Martha Peralta: