Gobernación de Santander girará recursos ante crisis financiera en Hospital de Floridablanca

Bucaramanga

Tras el despido de 17 trabajadores por una de las peores crisis económicas que enfrenta el hospital san juan de Dios en Floridablanca, la ESE entró en un plan de saneamiento fiscal con el respaldo de la gobernación, quien dará más de nueve mil millones de pesos para cubrir los pasivos que se tiene a la fecha.

Edwin Prada, secretario de salud de Santander, confirmó que “para poder seguir funcionando se tiene que presentar nuevamente el programa de saneamiento fiscal y financiero, que para esto necesita apalancar unos recursos por aproximadamente 9.400 millones de pesos, los cuales el señor gobernador se compromete a darlos con el fin de que siga el hospital de Floridablanca funcionando".

Agregó el secretario que en la vigencia 2026 se entregarán 5.000 millones de pesos para el funcionamiento de Floridablanca y 4.400 para el 2027 y así cubrir los pasivos que tiene el hospital a la fecha.

Insistió el secretario en hacerle un llamado al gobierno nacional para que se salden las deudas que se tienen pendientes por la atención a migrantes que asciende a 5.300 millones de pesos.