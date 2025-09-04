MinDefensa inició proceso sancionatorio por incumplimiento de contrato para mantener helicópteros

El Ministerio de Defensa Nacional dio inicio al proceso de incumplimiento del contrato No. 012 -2024, cuyo objeto es la “Adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI.-17 del Ejército Nacional”.

Este contrato fue suscrito con la empresa Vertol System Company INC por valor de USD$32.463.400.38, con plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre de 2025.

Hasta la fecha, según lo informado por el supervisor del contrato, el contratista ha cumplido con la entrega de las extensiones de los tres (3) helicópteros MI-17 que se encuentran operativos desde el 10 de junio de 2025. Sin embargo, se evidencia retrasos para la entrega de las tres (3) aeronaves a las que se debe hacer el overhaul, la reparación y adquisición de componentes de la flota MI-17; lo cual pone en riesgo el cumplimiento del contrato.

Por eso se inició el proceso administrativo sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company INC, por el presunto incumplimiento, con el objetivo de salvaguardar los recursos públicos. Según el mismo Ministerio, se evidencia la falta de entrega de documentación requerida, la trasgresión de los cronogramas pactados y la omisión en la ejecución de obligaciones técnicas y comerciales establecidas en los anexos del contrato.

La entidad citó al representante legal de la empresa a una audiencia pública y además se ha citado a la aseguradora, en su calidad de garante del contrato.

“La Contraloría General de la República nos notificó el inicio de un seguimiento permanente a la ejecución de este contrato”, informaron.