W Radio gana Premio Monitor Latino a Mejor Emisora Internacional

La noche de este miércoles 3 de septiembre, W Radio ganó el Premio Monitor Latino a Mejor Emisora Internacional.

La premiación tuvo lugar en el Centro de Eventos Puerta de Oro de Barranquilla. Entre los nominados en la misma categoría se encontraban Los 40 Principales, Bésame, La Kalle y Oxígeno.

La gala de premiación inició sobre las 8:00 p.m. e incluyó presentaciones de artistas como Jessi Uribe, Paola Jara, Elder Dayan, Natalia Curvelo, Arelys Henao, Francy y Grupo Cañaveral de México.

Esta fue la sexta edición del premio y durante el espacio también se rindió homenaje Shakira, Sergio Vargas, Rey Ruiz, Grupo Cañaveral de México, Marbelle y Arelys Henao.

La programación también estuvo integrada por Showcases, Conferencias y Alfombra Roja.

Cabe mencionar que, Monitor Latino es un sistema de monitoreo musical de América Latina, con presencia 20 países de Iberoamérica.

