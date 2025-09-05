El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es ‘Como en los 80s’, la nueva canción de Diana Ángel

Este viernes, 5 de septiembre, la cantante y actriz Diana Ángel estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su trayectoria, su rol como presidenta de la ACA (Asociación Colombiana de Actrices y Actores) y su nueva canción.

La nueva canción de Diana Ángel: ‘Como en los 80s’

La actriz confesó que lleva haciendo música casi 30 años; Sin embargo, es un proceso complejo, es por eso que escuchar una canción suya en la radio es algo muy especial.

Por otra parte, mencionó que ‘Como en los 80s’ es una canción que escribió este año y surgió tras echar un vistazo al panorama del amor en la actualidad, “hoy en día nadie quiere de verdad”. Es por eso que la canción es una añoranza de volver a lo que sucedía en los años 80.

“Yo soy una mujer grande, pero llevo muchos años buscando el amor, me gustaría que el romanticismo vuelva”, aseguró.

¿Gobierno Petro ha cumplido en el arte y cultura?

Ángel aseguró que ella hizo campaña por el presidente Petro, “quien seguramente ha fallado en muchas cosas y en otras muchas ha ayudado”. Desde el punto de vista del arte y la cultura, el Ministerio del Arte, las Culturas y los Saberes les ha ayudado. “Ha sido un apoyo importante para nosotros, con ellos hemos podido hacer los premios bravo en el Teatro Colón”

Asimismo, mencionó que no ha sido fácil, pues se deben tocar muchas puertas. No obstante, recalcó que aún falta una ley de cultura que hay que “echar adelante”.

La importancia de unirse a la ACA

Finalmente, comentó que es muy importante que los actores jóvenes conozcan las condiciones en las que se trabajaba antes, “eran jornadas de 16 horas diarias, en condiciones que no correspondían a la profesión”.

Asimismo, hizo un llamado para todos los actores y actrices que aún no pertenecen a la ACA para que se acerquen y conozcan la historia de la profesión actoral, pues no basta con quedarse con lo mínimo.

“Los jóvenes deben unirse y enterarse de la lucha que se tuvo y de la que se hace”

