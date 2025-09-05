Detienen en Chile a alias ‘Ñoño’, señalado por asesinar a una menor de edad en Buenaventura

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía de Investigadores de Chile (PDI) y las oficinas centrales nacionales de la Interpol de ambos países, capturaron al ciudadano colombiano, Jhon Camilo Flórez Moreno, alias ‘Ñoño’, en la ciudad de Curicó, en Chile y por quien se pedía una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cualquier información sobre su paradero.

‘Ñoño’, perteneciente al grupo criminal de ‘Los Shottas’, había huido de Colombia con destino a Chile, luego de que el año pasado fuera encontrado del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años que había sufrido de maltrato físico que acabó con su vida. Ahora deberá responder ante la justicia, además de homicidio, por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

