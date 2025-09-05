Detienen en Chile a alias ‘Ñoño’, señalado por asesinar a una menor de edad en Buenaventura
Jhon Camilo Flórez Moreno, integrante de ‘Los Shottas’, escapó al país austral luego del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años en 2024.
La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía de Investigadores de Chile (PDI) y las oficinas centrales nacionales de la Interpol de ambos países, capturaron al ciudadano colombiano, Jhon Camilo Flórez Moreno, alias ‘Ñoño’, en la ciudad de Curicó, en Chile y por quien se pedía una recompensa de hasta 200 millones de pesos por cualquier información sobre su paradero.
- Lea también: Emmanuel Macron: 26 países se han comprometido a desplegar tropas o estar presentes para Ucrania
‘Ñoño’, perteneciente al grupo criminal de ‘Los Shottas’, había huido de Colombia con destino a Chile, luego de que el año pasado fuera encontrado del cuerpo sin vida de una niña de cuatro años que había sufrido de maltrato físico que acabó con su vida. Ahora deberá responder ante la justicia, además de homicidio, por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles