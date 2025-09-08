Gobernación de Santander pagará salarios pendientes de trabajadores tras autorización de MinSalud

Bucaramanga

Luego de que más de 120 trabajadores de la secretaría de salud de Santander realizaran una protesta para exigir el pago de su salario correspondiente al mes de agosto, el gobernador Juvenal Díaz Mateus reiteró que los recursos estaban dispuestos para hacer la transferencia pero se requería la autorización del alto gobierno.

Ante la protesta el gobernador explicó que el inconveniente surgió por una resolución expedida el pasado 30 de julio por el viceministro de Salud, en la que se prohibía utilizar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP)para el pago de estos sueldos.

El mandatario aclaró que “los dineros sí están presupuestados desde octubre del año pasado por la Asamblea Departamental” y que la situación corresponde a un problema jurídico, no a falta de recursos.

Díaz Mateus indicó que, tras comunicarse directamente con el ministro de Salud Guillermo Jaramillo, se logró la autorización para que los salarios sean cubiertos nuevamente con los recursos del SGP.

“Quiero agradecer al ministro por su diligencia y reiterar a los trabajadores que los pagos se harán en cuanto llegue el concepto oficial. La plata está ahí y está garantizada para todo el año”, puntualizó el gobernador, al tiempo que hizo un llamado a la calma en medio de la coyuntura.

Anunció una transición gradual para que en adelante la gobernación asuma con sus propios fondos este compromiso laboral.