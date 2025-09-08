Trump afirmó que acuerdo en Gaza llegará “pronto” tras lanzar “última advertencia” a Hamás

Este domingo (7 de septiembre), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que un acuerdo en la franja de Gaza y alto al fuego y liberación de rehenes llegará “pronto”.

Así lo señaló el mandatario en declaraciones a reporteros desde la Casa Blanca, el presidente, poco después de haber lanzado en la plataforma Truth Social una “última advertencia” a Hamás para liberar a los rehenes israelíes.

El republicano dijo en sus redes sociales haber advertido a Hamás sobre “las consecuencias de no aceptar” este acuerdo.

Y alertó de que esta es su “última advertencia” hacia el grupo militar, considerado una organización terrorista tanto por Israel como por otros países como Estados Unidos: “¡No habrá más!”.

Los mensajes de Trump tiene lugar momentos después de conocerse que el enviado especial Estados Unidos en Oriente Medio, Steve Witkoff, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes de Gaza y sobre un alto el fuego a través de un activista por la paz israelí, según una exclusiva de Axios.

Desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han matado al menos a 64.368 gazatíes, según el recuento de las autoridades sanitarias, controladas por el grupo islamista.

Además, 387 palestinos han muerto por causas relacionadas con la desnutrición y el hambre, entre ellos 138 niños.

Escuche W Radio en vivo aquí: