Fue capturado alias ‘El Coste’, señalado de homicidios de conductores informales en el sur de Bogotá
Este grupo criminal tenía rentas criminales por más de 200 millones de pesos mensuales.
Luego de 9 meses de investigación y seguimiento, hombres del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de tres personas, entre las que se encontraba alias ‘El Coste’, sicario de una organización delincuencial y el encargado de cometer homicidios a conductores informales en Ciudad Bolívar.
“Su modo de delinquir consistía en ubicar a transportadores informales del Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, para, posteriormente, realizar exigencias económicas a cambio de no atentar contra su vida. Así mismo, el conductor que no accedía a estas pretensiones era asesinado. También se pudo establecer que estos delincuentes cobraban a sus víctimas 50.000 pesos semanales y se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en esta localidad”, informaron las autoridades.
Alias ‘El Coste’ tiene una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. Por los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2025, donde asesinó a un conductor e hirió a una pasajera cuando cubría la ruta Mochuelo - Quintas del sur.
En medio de las diligencias de allanamiento, los delincuentes, al notar la presencia de las autoridades, los recibieron a disparos, pero los uniformados lograron reducirlos.
Además, se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de tusi, 2 armas traumáticas, 4 celulares, 2 computadores, grameras y elementos de dosificación.
A los delincuentes les fueron tipificados los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. De igual manera, a los demás integrantes por tráfico de estupefacientes y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
