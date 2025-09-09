Fue capturado alias ‘El Coste’, señalado de homicidios de conductores informales en el sur de Bogotá

Bogotá

Luego de 9 meses de investigación y seguimiento, hombres del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de tres personas, entre las que se encontraba alias ‘El Coste’, sicario de una organización delincuencial y el encargado de cometer homicidios a conductores informales en Ciudad Bolívar.

“Su modo de delinquir consistía en ubicar a transportadores informales del Ensueño, Tres Esquinas, Mochuelo y Candelaria, para, posteriormente, realizar exigencias económicas a cambio de no atentar contra su vida. Así mismo, el conductor que no accedía a estas pretensiones era asesinado. También se pudo establecer que estos delincuentes cobraban a sus víctimas 50.000 pesos semanales y se les atribuye al menos tres homicidios a transportadores informales en esta localidad”, informaron las autoridades.

Alias ‘El Coste’ tiene una orden judicial vigente por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. Por los hechos ocurridos el pasado 21 de marzo de 2025, donde asesinó a un conductor e hirió a una pasajera cuando cubría la ruta Mochuelo - Quintas del sur.

En medio de las diligencias de allanamiento, los delincuentes, al notar la presencia de las autoridades, los recibieron a disparos, pero los uniformados lograron reducirlos.

Además, se incautaron más de 50 kilos de marihuana, 20 gramos de tusi, 2 armas traumáticas, 4 celulares, 2 computadores, grameras y elementos de dosificación.

A los delincuentes les fueron tipificados los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte de armas de fuego y extorsión. De igual manera, a los demás integrantes por tráfico de estupefacientes y porte o tendencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

