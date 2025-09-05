“Son responsables de 7 sicariatos en Bogotá”: Petro tras exclusiva W sobre ‘Junta del Narcotráfico’

Luego de que la W revelará un informe en exclusiva que indica cómo avanza el plan de expansión de la ‘Junta del Narcotráfico’, la alerta que hay sobre la capital del país y los homicidios que podrían aumentar en la ciudad, ligados a esta organización, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en la red social X, reaccionó y confirmó que: “van siete sicariatos de alto nivel en Bogotá”.

El presidente Petro también reveló que la cocaína “se produce en la Sábana y utiliza el Aeropuerto principal de la ciudad capital”.

El informe de inteligencia conocido por La W alerta y revela cómo estaría operando la ‘Nueva Junta del Narcotráfico’, una red criminal que está reconfigurando el negocio de la droga en Colombia y en el exterior, como lo ha denunciado el presidente Gustavo Petro en varios escenarios.

A diferencia de los carteles de la droga de Medellín y Cali, que tenían un mando rígido y una autoridad central, esta nueva estructura funciona como una red flexible en la que distintos actores cumplen roles específicos y se articulan en alianzas legales e ilegales.

El documento en poder de La W señala que sectores como la minería, el agro, el transporte, la seguridad privada e incluso equipos de fútbol estarían siendo utilizados para dar apariencia de legalidad al dinero proveniente del narcotráfico.

Además, la ‘Junta’ mantiene conexiones con organizaciones criminales en Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, España, Emiratos Árabes, Turquía y Australia, lo que confirma su carácter transnacional.

¿No dijeron los extraños expertos periodistas que la "junta" no existía?



Son responsables de 7 sicariatos complejos en Bogoťá https://t.co/ycH4cPmw4B — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

De las extradiciones a los homicidios internos

Según el informe de inteligencia, esta estructura comenzó a gestarse entre 2017 y 2019 con el regreso de narcotraficantes extraditados. A partir de allí se desataron disputas por bienes y rentas que desencadenaron una ola de asesinatos.

Entre 2021 y 2023, fueron asesinados Luis Caicedo, alias ‘Don Lucho’; su hermano Juan Francisco Caicedo; y su socio Claudio Otálora. Estos crímenes, junto con al menos 16 más, habrían dejado el control de la red en manos de Julio Lozano Pirateque, alias ‘Patricia’.

Lozano Pirateque y sus aliados

Actualmente, Lozano reside en España y coordina las operaciones a través de una red de testaferros y socios. Entre ellos figuran:

Carlos Eduardo Contreras, alias ‘El Tonto Contreras’, responsable de la comercialización de esmeraldas.

Jorge Iván González, alias ‘J la Firma’, encargado de articular el tráfico de cocaína desde Colombia hacia Europa.

Franklin Alain Gaitán, alias ‘El Señor de la Silla’, exfuncionario del DAS vinculado a negocios en Bogotá y Cundinamarca.

Luis Cortés, alias ‘Junior’, con base en Dubái y nexos con mafias albanesas y europeas.

El informe también señala conexiones con el uruguayo Sebastián Marset, señalado como determinador del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena y con redes criminales en Albania y España.

Boyacá, epicentro de disputas

Otro foco de atención es la zona esmeraldera de Boyacá, donde la Junta mantiene influencia a través de Rutdy Alirio Zárate, alias ‘Runcho’ y Eduard Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, este último con línea directa con el Clan del Golfo.

“Las dinámicas de violencia en el negocio de las esmeraldas obedecerían a retaliaciones y disputas internas por el control de las rentas del narcotráfico o bienes y rentas provenientes del lavado de activos. En este sentido, la zona esmeraldera en Boyacá, Bogotá y Cundinamarca podría convertirse en puntos de atención por cuenta de un eventual aumento de homicidios selectivos”, advierte inteligencia.

Expansión global

La inteligencia advierte que esta red criminal está replicando el modelo logístico de Dubái en países como España, Turquía y Ecuador, consolidándose como una estructura transnacional en permanente reconfiguración.

En cuanto a la cooperación y relacionamiento internacional de estos nodos, España y Estambul se estarían consolidando como las nuevas plataformas para continuar con el desarrollo de los negocios que se venían realizando en Dubái. Este emirato ha sido catalogado por muchos años como un “centro de coordinación a distancia de actividades de narcotráfico y lavado de activos”, según la Europol.

“Su regulación flexible, su limitada cooperación judicial, su régimen fiscal favorable y gran circulación de capitales lo convierten en un escenario propicio para efectuar lavado de activos y resguardo judicial para los narcotraficantes”, advierte el informe.

Sin embargo, Turquía apuntaría a consolidarse como el nuevo refugio para los narcotraficantes por varias razones: es un centro logístico geoestratégico, “un puente entre Europa y Oriente Medio, porque es fácil ingresar al país y obtener permisos de residencia”. Además, dice el texto, “ofrece ciudadanía a extranjeros que inviertan alrededor de US$400.000 en bienes raíces, no cuenta con tratados de extradición y prohíbe la extradición de sus propios ciudadanos”.

Con relación a lo anterior, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína; Ecuador sería el principal centro de despacho de esta droga; España es uno de los mayores centros logísticos de entrada y país bisagra en el tránsito y distribución, donde confluyen múltiples organizaciones criminales trasnacionales.

Dice el documento: “En el caso de Ecuador, se conoce que Gjika Dritan, ciudadano albanes y capturado este año en Abu Dabi, habría sido el responsable de articular el tráfico de cocaína proveniente desde Colombia hacia Ecuador, para posteriormente enviar hacia Europa”.

Le puede interesar: Golpe al narcotráfico en el Meta: Fue desmantelado un laboratorio con 450 kilos de cocaína

“Asimismo, tanto Ecuador, España y Turquía comparten patrones similares en tema de lavado de activos como: la geopolítica estratégica, la alta presencia de delincuencia organizada trasnacional y sectores vulnerables a la corrupción y debilidad institucional”, concluye el informe.