Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-ll tras finalizar la fecha 9

Con victoria de Once Caldas sobre Independiente Santa Fe finalizó la fecha 9 de la Liga BetPlay. (Colprensa - Cristian Bayona).

Este lunes 1 de septiembre se disputó el último partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay y el juego que cerraba la jornada fue protagonizado por Independiente Santa Fe y Once Caldas, que chocaron en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá.

En un partido bien jugado tácticamente, Once Caldas sorprendió de visita y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo en Colombia. Con este juego, culminó la novena jornada de la liga que mantiene al Junior como líder y deja al América de Cali en el fondo de la tabla.

La fecha inició el pasado viernes 29 de agosto con la goleada 4-0 del Junior sobre Llaneros. Ese mismo día, Millonarios superó 2-1 a Águilas Doradas.

El sábado 30 de agosto, la jornada siguió con tres partidos. En el primero de ellos, Boyacá Chicó venció 1-0 a Unión Magdalena. En el siguiente juego, Atlético Bucaramanga superó por la mínima diferencia (1-0) al Deportivo Pereira y, en el último duelo del día, Independiente Medellín derrotó 3-1 al Deportivo Cali.

Para el domingo 31 de agosto, la fecha continuó con cuatro compromisos, de los cuales dos finalizaron con el mismo resultado. Atlético Nacional y Alianza FC derrotaron por la mínima diferencia a Envigado y América de Cali, respectivamente.

En los otros dos duelos, los equipos dividieron puntos. La Equidad y Deportivo Pasto empataron sin goles (0-0) y Deportes Tolima y Fortaleza igualaron 1-1.

Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay

Junior 4 - Llaneros 0

Águilas Doradas 1 - Millonarios 2

Boyacá Chicó 1 - Unión Magdalena 0

Deportivo Pereira 0 - Atlético Bucaramanga 1

Deportivo Cali 1 - Independiente Medellín 3

Atlético Nacional 1 - Envigado 0

Alianza FC 1 - América de Cali 0

La Equidad 0 - Deportivo Pasto 0

Deportes Tolima 1 - Fortaleza 1

Independiente Santa Fe 1 Once Caldas 2

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras finalizar la fecha 9

Junior de Barranquilla: 20 puntos y una diferencia de gol de +10 Independiente Medellín: 19 puntos y una diferencia de gol de +6 Deportes Tolima: 17 puntos y una diferencia de gol de +4 Atlético Nacional: 16 puntos y una diferencia de gol de +7 Fortaleza: 15 puntos y una diferencia de gol de +4 Llaneros: 14 puntos y una diferencia de gol de 0 Atlético Bucaramanga: 13 puntos y una diferencia de gol de +6 Deportivo Pereira: 12 puntos y una diferencia de gol de 0 Independiente Santa Fe: 12 puntos y una diferencia de gol de -1 Alianza Valledupar: 12 puntos y una diferencia de gol de -3 Envigado: 10 puntos y una diferencia de gol de -1 Boyacá Chicó: 10 puntos y una diferencia de gol de -2 La Equidad: 10 puntos y una diferencia de gol de -3 Deportivo Cali: 10 puntos y una diferencia de gol de -4 Unión Magdalena: 8 puntos y una diferencia de gol de -7 Millonarios: 7 puntos y una diferencia de gol de -2 Águilas Doradas: 7 puntos y una diferencia de gol de -5 Deportivo Pasto: 6 puntos y una diferencia de gol de -2 Once Caldas: 6 puntos y una diferencia de gol de -4 América de Cali: 5 puntos y una diferencia de gol -3.

