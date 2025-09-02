Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-ll tras finalizar la fecha 9
La novena jornada culminó con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que se enfrentaron en el estadio El Campín de Bogotá.
Este lunes 1 de septiembre se disputó el último partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay y el juego que cerraba la jornada fue protagonizado por Independiente Santa Fe y Once Caldas, que chocaron en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá.
En un partido bien jugado tácticamente, Once Caldas sorprendió de visita y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo en Colombia. Con este juego, culminó la novena jornada de la liga que mantiene al Junior como líder y deja al América de Cali en el fondo de la tabla.
Le puede interesar
La fecha inició el pasado viernes 29 de agosto con la goleada 4-0 del Junior sobre Llaneros. Ese mismo día, Millonarios superó 2-1 a Águilas Doradas.
El sábado 30 de agosto, la jornada siguió con tres partidos. En el primero de ellos, Boyacá Chicó venció 1-0 a Unión Magdalena. En el siguiente juego, Atlético Bucaramanga superó por la mínima diferencia (1-0) al Deportivo Pereira y, en el último duelo del día, Independiente Medellín derrotó 3-1 al Deportivo Cali.
Para el domingo 31 de agosto, la fecha continuó con cuatro compromisos, de los cuales dos finalizaron con el mismo resultado. Atlético Nacional y Alianza FC derrotaron por la mínima diferencia a Envigado y América de Cali, respectivamente.
En los otros dos duelos, los equipos dividieron puntos. La Equidad y Deportivo Pasto empataron sin goles (0-0) y Deportes Tolima y Fortaleza igualaron 1-1.
Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay
- Junior 4 - Llaneros 0
- Águilas Doradas 1 - Millonarios 2
- Boyacá Chicó 1 - Unión Magdalena 0
- Deportivo Pereira 0 - Atlético Bucaramanga 1
- Deportivo Cali 1 - Independiente Medellín 3
- Atlético Nacional 1 - Envigado 0
- Alianza FC 1 - América de Cali 0
- La Equidad 0 - Deportivo Pasto 0
- Deportes Tolima 1 - Fortaleza 1
- Independiente Santa Fe 1 Once Caldas 2
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras finalizar la fecha 9
- Junior de Barranquilla: 20 puntos y una diferencia de gol de +10
- Independiente Medellín: 19 puntos y una diferencia de gol de +6
- Deportes Tolima: 17 puntos y una diferencia de gol de +4
- Atlético Nacional: 16 puntos y una diferencia de gol de +7
- Fortaleza: 15 puntos y una diferencia de gol de +4
- Llaneros: 14 puntos y una diferencia de gol de 0
- Atlético Bucaramanga: 13 puntos y una diferencia de gol de +6
- Deportivo Pereira: 12 puntos y una diferencia de gol de 0
- Independiente Santa Fe: 12 puntos y una diferencia de gol de -1
- Alianza Valledupar: 12 puntos y una diferencia de gol de -3
- Envigado: 10 puntos y una diferencia de gol de -1
- Boyacá Chicó: 10 puntos y una diferencia de gol de -2
- La Equidad: 10 puntos y una diferencia de gol de -3
- Deportivo Cali: 10 puntos y una diferencia de gol de -4
- Unión Magdalena: 8 puntos y una diferencia de gol de -7
- Millonarios: 7 puntos y una diferencia de gol de -2
- Águilas Doradas: 7 puntos y una diferencia de gol de -5
- Deportivo Pasto: 6 puntos y una diferencia de gol de -2
- Once Caldas: 6 puntos y una diferencia de gol de -4
- América de Cali: 5 puntos y una diferencia de gol -3.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles