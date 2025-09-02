Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-ll tras finalizar la fecha 9

La novena jornada culminó con el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas, que se enfrentaron en el estadio El Campín de Bogotá.

Con victoria de Once Caldas sobre Independiente Santa Fe finalizó la fecha 9 de la Liga BetPlay. (Colprensa - Cristian Bayona).

Con victoria de Once Caldas sobre Independiente Santa Fe finalizó la fecha 9 de la Liga BetPlay. (Colprensa - Cristian Bayona).

Este lunes 1 de septiembre se disputó el último partido de la fecha 9 de la Liga BetPlay y el juego que cerraba la jornada fue protagonizado por Independiente Santa Fe y Once Caldas, que chocaron en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá.

En un partido bien jugado tácticamente, Once Caldas sorprendió de visita y derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe, vigente campeón del torneo en Colombia. Con este juego, culminó la novena jornada de la liga que mantiene al Junior como líder y deja al América de Cali en el fondo de la tabla.

Le puede interesar

La fecha inició el pasado viernes 29 de agosto con la goleada 4-0 del Junior sobre Llaneros. Ese mismo día, Millonarios superó 2-1 a Águilas Doradas.

El sábado 30 de agosto, la jornada siguió con tres partidos. En el primero de ellos, Boyacá Chicó venció 1-0 a Unión Magdalena. En el siguiente juego, Atlético Bucaramanga superó por la mínima diferencia (1-0) al Deportivo Pereira y, en el último duelo del día, Independiente Medellín derrotó 3-1 al Deportivo Cali.

Para el domingo 31 de agosto, la fecha continuó con cuatro compromisos, de los cuales dos finalizaron con el mismo resultado. Atlético Nacional y Alianza FC derrotaron por la mínima diferencia a Envigado y América de Cali, respectivamente.

En los otros dos duelos, los equipos dividieron puntos. La Equidad y Deportivo Pasto empataron sin goles (0-0) y Deportes Tolima y Fortaleza igualaron 1-1.

Resultados de la fecha 9 de la Liga BetPlay

  • Junior 4 - Llaneros 0
  • Águilas Doradas 1 - Millonarios 2
  • Boyacá Chicó 1 - Unión Magdalena 0
  • Deportivo Pereira 0 - Atlético Bucaramanga 1
  • Deportivo Cali 1 - Independiente Medellín 3
  • Atlético Nacional 1 - Envigado 0
  • Alianza FC 1 - América de Cali 0
  • La Equidad 0 - Deportivo Pasto 0
  • Deportes Tolima 1 - Fortaleza 1
  • Independiente Santa Fe 1 Once Caldas 2

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras finalizar la fecha 9

  1. Junior de Barranquilla: 20 puntos y una diferencia de gol de +10
  2. Independiente Medellín: 19 puntos y una diferencia de gol de +6
  3. Deportes Tolima: 17 puntos y una diferencia de gol de +4
  4. Atlético Nacional: 16 puntos y una diferencia de gol de +7
  5. Fortaleza: 15 puntos y una diferencia de gol de +4
  6. Llaneros: 14 puntos y una diferencia de gol de 0
  7. Atlético Bucaramanga: 13 puntos y una diferencia de gol de +6
  8. Deportivo Pereira: 12 puntos y una diferencia de gol de 0
  9. Independiente Santa Fe: 12 puntos y una diferencia de gol de -1
  10. Alianza Valledupar: 12 puntos y una diferencia de gol de -3
  11. Envigado: 10 puntos y una diferencia de gol de -1
  12. Boyacá Chicó: 10 puntos y una diferencia de gol de -2
  13. La Equidad: 10 puntos y una diferencia de gol de -3
  14. Deportivo Cali: 10 puntos y una diferencia de gol de -4
  15. Unión Magdalena: 8 puntos y una diferencia de gol de -7
  16. Millonarios: 7 puntos y una diferencia de gol de -2
  17. Águilas Doradas: 7 puntos y una diferencia de gol de -5
  18. Deportivo Pasto: 6 puntos y una diferencia de gol de -2
  19. Once Caldas: 6 puntos y una diferencia de gol de -4
  20. América de Cali: 5 puntos y una diferencia de gol -3.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad