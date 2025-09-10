Corte Constitucional ratifica que Alexander López Maya podrá volver al Congreso

La Corte Constitucional publicó el documento en el que ratificó y dilucidó su decisión de anular el fallo que sacó a Alexander López Maya como senador, y, en cambio, ordenó a la Sección Quinta del Consejo de Estado emitir un fallo de reemplazo en el que se reconozca que no hubo pruebas de doble militancia.

En criterio de los magistrados, con ponencia de Vladimir Fernández y Lina Marcela Escobar, el ahora eventual senador (si decide regresar al congreso) no infringió la ley al apoyar al candidato a la Asamblea de Santander por el Partido Verde, Jorge Edgar Flórez, al cual el Pacto Histórico conminó a respaldar, así como a los otros miembros de la lista del Partido Verde, en vista de que se había disuelto una coalición.

“Esta situación llevó al señor López Maya a apoyar de buena fe la candidatura del señor Flórez Herrera, bajo la convicción de que la coalición Pacto Histórico se había disuelto, y, por tanto, con la confianza legítima de estar cumpliendo con su deber de lealtad como militante del Partido Polo Democrático”, sentenció la Corte.

Asimismo, en su análisis, la Sala Plena señaló que encontró un “vacío normativo” en la legislación electoral en lo atinente a la definición de reglas para la creación, funcionamiento y disolución entre coaliciones entre partidos y movimientos políticos.

Por ello, la Corte indicó que mientras el congreso no establezca esas pautas, en casos similares al de Alexander López Maya, se deberá aplicar la jurisprudencia definida en la presente decisión. Adicionalmente, se agregó un exhorto al Congreso.

Escuche W Radio en vivo aquí: