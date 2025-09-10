El nuevo primer ministro francés prometió una “ruptura” con el pasado al asumir el cargo
El nuevo primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prometió una “ruptura” con las políticas pasadas, al asumir como quinto jefe de gobierno del presidente Emmanuel Macron desde 2024 en plena jornada de protestas sociales.
“Se necesitarán rupturas y no solo en la forma (...) también en el fondo”, aseguró Lecornu, durante la ceremonia de traspaso del poder con su predecesor François Bayrou, cuando Francia se encuentra sumida en una crisis política que tumbó ya dos gobiernos.
Noticia en desarrollo.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles