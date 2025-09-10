Las trenzas como cultura: la historia de Shelly Acevedo

Nacida en Guinea Guinea, en el Chocó, Acevedo creció con cultivos de maíz y muñecas improvisadas con mazorcas como eje central de su vida, pero de esas muñecas le llegó la ilusión de peinar. Tras varios años, peinar y hacer trenzas pasaron de ser su hobby a su trabajo en Medellín, dónde creo un salón, y de ahí, comenzó a sacar vídeos de sus peinados en redes sociales, un ejercicio que en un principio le daba timidez, pero luego le abrió la puerta ser conocida por millones de personas.

También creó una academia virtual donde ha formado a miles de mujeres, enseñándoles técnicas de peinado y formas de vivir con el conocimiento que reciben. Su filosofía está dedicada a que el trenzado es un arte que puede cambiar la vida de las personas siempre y cuando se haga respetando a cada persona y la historia que tiene detrás.

Shelly también ha peleado mucho con los prejuicios que tienen las trenzas, como la idea que tienen muchos de que dañan el pelo o que solo se las hacen gente que pertenece a la cultura afro, su enfoque ha sido tirando a lo pedagógico, “Las trenzas no son exclusivas de una cultura, todos pueden usarlas siempre y cuando se haga con respeto”.

Shelly hoy tiene un salón y un equipo con varias trenzadoras, ella cree que su mayor logro es haber podido estudiar, más allá de las redes, también ayudar a mujeres a crecer y brillar por sus propios méritos.

