Al menos 16 muertos en la Franja de Gaza este 11 de septiembre, 12 de ellos en la ciudad de Gaza

Al menos 16 personas murieron este jueves en la Franja de Gaza por ataques israelíes, 12 de ellas en su capital, la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí ha lanzado una operación para ocuparla desplazando a su millón de habitantes.

Según un recuento de fallecidos desde la medianoche hasta las 11.00 hora local (8.00 GMT), recopilado en las morgues de los hospitales por informadores gazatíes y compartido en una plataforma conjunta, ocho de los muertos en la ciudad de Gaza llegaron al Hospital Al Shifa, otros dos al Bautista y dos más al Al Awda.

El director, del Shifa, Mohammad Abu Salmia, informó a EFE que entre los ocho muertos hay tres niños y que el centro ha recibido además alrededor de 40 heridos por los ataques israelíes.

Todo ello de un bombardeo contra casas en la ciudad, así como un puesto de Defensa Civil en la zona norte de la playa de la urbe, dijo Abu Salmia.

El director del hospital recordó que los centros hospitalarios de la ciudad están “completamente saturados, con una tasa de ocupación superior al 300 %”.

La agencia oficial palestina Wafa informó por su parte de que dos de los muertos fallecieron en un ataque aéreo israelí contra el barrio de Shujaiya, al este de la ciudad de Gaza.

Otros dos palestinos, uno de ellos un bebé, fallecieron en bombardeos israelíes contra tiendas de campaña de personas desplazadas cerca de la calle Yarmouk de la capital gazatí, según Wafa.

Además, este jueves Israel bombardeó tres edificios residenciales en la zona del Al Shati, en el oeste de la ciudad de Gaza, y avisó del ataque a sus residentes con antelación, informaron a EFE fuentes locales. Se desconoce por el momento si se produjeron muertos o heridos en los bombardeos.

El Ejército israelí está intensificando sus ataques a la ciudad desde que en agosto aprobó un plan para invadirla y desplazar forzosamente a su millón de habitantes hacia el sur.

Varias decenas de miles de personas han abandonado ya la urbe, de en torno a un millón de habitantes, aunque los datos de los que se han desplazado varían según unas fuentes y otras.

El pasado domingo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, situó en 100.000 las personas que habían decidido irse al sur, una cifra que la ONU rebajó entonces a 40.000.

