Comunidades afro y campesinas de Zarzal y Bugalagrande bloquean vía Panamericana por inconformidades

Los habitantes protestan por la entrega de tierras a comunidades ajenas al territorio.

El bloqueo ha generado traumatismos en la movilidad. Foto: Cortesía.

Zarzal

Alrededor de 200 integrantes de los consejos comunitarios de los municipios de Zarzal y Bugalagrande, Valle del Cauca, bloquean parcialmente la vía Andalucía – El Cerrito a la altura del kilómetro 19, en señal de protesta por la entrega de unos pedios por parte de la Agencia Nacional de Tierras a comunidades ajenas al territorio.

La Policía de Carreteras confirmó que en la mañana de este martes permanece cerrada la calzada en sentido norte - sur, mientras que de sur a norte se mantiene habilitado el paso, aunque con riesgo de bloqueo total.

Se espera que en el transcurso de la jornada se logre un acuerdo entre los manifestantes y representantes del Ministerio del Interior y la ANT. Entre tanto, el bloqueo ha generado traumatismos en la movilidad de quienes transitan por la zona.

