Hay cierre en la vía Bogotá – Villavicencio por deslizamiento

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que, debido a las fuertes lluvias de los últimos días, se han generado una serie de deslizamiento que impiden el paso vehicular en la vía Bogotá – Villavicencio.

“En este momento hay cierre total en la vía Bogotá – Villavicencio en ambos sentidos por caída de material en la madrugada de hoy, entre el k18+300 y el k18+600, sector cuatro carriles, en el municipio de #Chipaque. Personal de la concesión Coviandina ya se encuentra en la zona adelantando las labores de limpieza”, escribió el gobernador Rey a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Según lo establecido, si las condiciones climáticas lo permiten, el paso por la vía se restablecerá solo hasta en horas de la tarde de este domingo 7 de septiembre.

Por su parte, la Delegación Departamental Bomberos Cundinamarca realiza monitoreo desde las horas de la madrugada con personal de la Alcaldía de Chipaque en el punto de la emergencia.4

