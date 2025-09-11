Internacional

Liberaron a persona detenida tras asesinato de activista Charlie Kirk en EE.UU.

El acusado había sido detenido por el FBI tras el asesinado de Kirk en la Universidad de Utah.

Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Foto de Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images)

Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Foto de Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images) / The Salt Lake Tribune

Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk el miércoles 10 de septimebre fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.

El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.

Noticia en desarrollo...

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad