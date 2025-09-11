Liberaron a persona detenida tras asesinato de activista Charlie Kirk en EE.UU.

Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre de 2025 en Orem, Utah. (Foto de Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Getty Images) / The Salt Lake Tribune

Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk el miércoles 10 de septimebre fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.

“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

Noticia en desarrollo...

