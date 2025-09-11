Liberaron a persona detenida tras asesinato de activista Charlie Kirk en EE.UU.
El acusado había sido detenido por el FBI tras el asesinado de Kirk en la Universidad de Utah.
Una persona que había sido detenida durante la investigación del asesinato del activista de derecha e influencer estadounidense Charlie Kirk el miércoles 10 de septimebre fue puesta en libertad, informó el director del FBI horas después de anunciar su arresto.
“El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, publicó el director Kash Patel en la red X.
Noticia en desarrollo...
