Petro cuestionó la tenencia de tierra en Atlántico y el crecimiento de la pobreza en Barranquilla

Durante su discurso en el XXXI Encuentro de lo Contencioso Administrativo, organizado por el Consejo de Estado, el Presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó la tenencia de tierra en el departamento del Atlántico y aseguró que Barranquilla es la segunda ciudad de Colombia donde más crece la pobreza extrema.

El mandatario pidió revisar la estadística de posesión de tierra en el departamento y criticó a quienes tienen el control del territorio.

“Cojan la estadística de la tierra y de la posesión de la tierra en el Caribe colombiano, gobernador, de Atlántico y tenemos la respuesta: ¿Quién tiene la tierra fértil en el Atlántico?”, afirmó.

Asimismo, cuestionó los usos que se le da a las tierras productivas y aseguró que, es la razón por la que sigue creciendo la pobreza extrema en la capital del departamento.

“Por eso está creciendo, gobernador, la pobreza extrema en Barranquilla, lo dice el DANE”, dijo el mandatario.

En ese sentido, el presidente señaló que, según las cifras del DANE, Barranquilla es la segunda ciudad del país donde más crece la pobreza, solo superada por Riohacha.

“La primera y más grande es Riohacha, la segunda, Barranquilla y la tercera, de manera débil, Cali”, indicó.

Según Petro, las causas de la pobreza se originan en “el acceso a los recursos de la población y al sistema de la ciudad”.