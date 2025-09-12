Alejandro Gaviria podría desistir de su aspiración para la Presidencia: esto dijo
Durante su participación en el Latam Fintech Market en Barranquilla, aseguró que podría aspirar al Congreso de la República.
Después de un panel de candidatos, en el marco del Latam Fintech Market en Barranquilla, el exministro de Educación Alejandro Gaviria dio a conocer que se encontraba en una “disyuntiva” sobre su aspiración a la carrera presidencial.
Aseguró que estaba considerando si optar o no por hacer parte de la contienda electoral.
Le puede interesar
Asimismo, mencionó que, en su lugar, podría aspirar al Congreso de la República.
“Voy a hacer una confesión: yo estoy dispuesto a hacerlo desde la Presidencia o si la oportunidad está ahí, también desde el Congreso”, indicó en medio del evento.
De acuerdo con Gaviria, su decisión podría conocerse en dos o tres semanas.
“Estoy considerando seriamente, estoy en esa disyuntiva, si optar por la Presidencia o el Congreso”, afirmó.