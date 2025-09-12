Alejandro Gaviria podría desistir de su aspiración para la Presidencia: esto dijo

Después de un panel de candidatos, en el marco del Latam Fintech Market en Barranquilla, el exministro de Educación Alejandro Gaviria dio a conocer que se encontraba en una “disyuntiva” sobre su aspiración a la carrera presidencial.

Aseguró que estaba considerando si optar o no por hacer parte de la contienda electoral.

Asimismo, mencionó que, en su lugar, podría aspirar al Congreso de la República.

“Voy a hacer una confesión: yo estoy dispuesto a hacerlo desde la Presidencia o si la oportunidad está ahí, también desde el Congreso”, indicó en medio del evento.

De acuerdo con Gaviria, su decisión podría conocerse en dos o tres semanas.

“Estoy considerando seriamente, estoy en esa disyuntiva, si optar por la Presidencia o el Congreso”, afirmó.