Procuraduría indaga fiesta en horario no autorizado a la que fue Julián Triana, concejal de Bogotá

El Ministerio Público busca establecer si en el evento también participaron ediles.

Concejal Julián Triana y Procuraduría General de la Nación. Foto: X @trianavjuli / (Colprensa - Cristian Bayona).

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra funcionarios del Concejo de Bogotá y de otras entidades del Distrito, por su asistencia a una fiesta que se habría extendido fuera del horario autorizado por la Alcaldía.

Se estableció que el concejal Julián Triana estuvo presente en el evento realizado en la discoteca Radio Estrella.

El ente disciplinario busca determinar si el 7 de septiembre (2025) los servidores públicos asistieron a una rumba de música electrónica en un establecimiento del norte de la ciudad, que, al parecer, se prolongó hasta las 8:00 de la mañana, horario no permitido para este tipo de actividades.

Con la apertura de la indagación se pretende verificar si la celebración se llevó a cabo en las condiciones denunciadas y, en particular, establecer la posible responsabilidad de los servidores que habrían participado.

Para ello, se ordenó la práctica de pruebas orientadas a esclarecer los hechos y la eventual conducta disciplinaria de los funcionarios involucrados.

