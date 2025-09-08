Concejal de Bogotá habría violado norma de rumba hasta las 3:00 am en fiesta con DJ que él condecoró

Este fin de semana del 6 y 7 de septiembre, el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, Julián Triana, fuerte crítico de la Administración de Carlos Fernando Galán por imponer la rumba hasta las 3:00 de la mañana, habría incumplido lo establecido en el decreto de la Alcaldía de la ciudad que fija el horario de fiesta en la capital.

Según el mismo concejal, consultado por este medio, él como ciudadano del común asistió a una rumba en el club nocturno Radio Estrella, un famoso ‘rematadero’, y cuya invitación en redes sociales decía que la fiesta iniciaba desde las 3:00 de la mañana.

Justamente, el remate de la fiesta tenía como DJ principal a Funk Tribu, el artista que el mismo Triana condecoró en el Concejo de Bogotá.

“Hoy condecoramos a Funk Tribu en el Concejo de Bogotá. Un joven que creció en Engativá y que ahora la rompe en los festivales de música electrónica más importantes del mundo. En la política se estigmatizaba la electrónica y hoy nosotros la exaltamos con orgullo. ¡Qué chimba!“, informó Triana el pasado 3 de septiembre.

Triana, también le aseguró a este medio que nunca promocionó la fiesta y que es una muestra de que el decreto no funciona y lo que único que genera es estigmatización.

“Yo no promocioné ninguna fiesta en ningún lugar ni invité a ese lugar. Me invitaron, yo fui como un ciudadano, no soy una autoridad policial, yo no tengo que justificar que hago en mi tiempo libre, ni porque un sitio funciona hasta esa hora”, señaló Triana.

Y agregó: “Lo único que prueba es que realmente ese decreto no funciona. Habría que preguntarle a la Alcaldía, entonces dónde está la Policía, dónde están los controles. Este no es un lugar clandestino y funciona de forma absolutamente pública”.

Por su parte, la Policía Metropolitana le aseguró a W Radio que desde la institución se indaga si este establecimiento funciona bajo la figura de un sindicato, lo que prohibiría la entrada de uniformados al lugar por ser privado.

Finalmente, fuentes de la Secretaría de Gobierno confirmaron que este tipo de clubes no tiene permiso para funcionar hasta las 3:00 de la mañana a menos de que sea un lugar privado. Además, aseguraron que este tipo de situaciones han permitido identificar los famosos sindicatos que actúan de manera irregular en la ciudad y por eso este hecho marca un antecedente para la evaluación de la extensión de zonas de rumba o no.

