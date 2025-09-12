Internacional

Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años señalado de asesinar a Charlie Kirk

El sospechoso, Tyler Robinson, fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem, Utah.

Tyler Robinson y Charlie Kirk. Fotos: AFP PHOTO / FBI / HANDOUT / (Photo by Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union)

Tyler Robinson y Charlie Kirk. Fotos: AFP PHOTO / FBI / HANDOUT / (Photo by Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union)

El sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, detenido por las autoridades, ha sido identificado como Tyler Robinson, un residente de Utah de 22 años, según informaron medios locales en base a fuentes de la investigación.

La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, el sospechoso fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.

Kirk fue asesinado este miércoles durante un evento en la Universidad Utah Valley tras recibir un disparo en el cuello mientras realizaba una de sus conocidos debates con estudiantes a los que enfrentaba con sus ideas conservadora.

En la confusión de las primeras horas, las autoridades detuvieron a dos personas que posteriormente liberaron tras comprobar que no tenía nada que ver con el asesinato.

Posteriormente, el FBI solicitó la colaboración ciudadana para dar con el autor y compartió varias imágenes recogidas del supuesto tirador tras el asesinato.

Los investigadores han recuperado el arma utilizada en el asesinato, un rifle de cerrojo del calibre .30, normalmente utilizado para la caza.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad