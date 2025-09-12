Una persona resultó herida en la UNAL tras manipular explosivos en medio de disturbios

La Universidad Nacional confirmó que un hombre sufrió lesiones mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio de Sociología, durante los enfrentamientos registrados entre encapuchados y la Fuerza Pública.

La Rectoría y la Vicerrectoría de la institución informaron que la emergencia se presentó hacia las 6:00 de la tarde, en medio de los disturbios que se iniciaron dos horas antes en la portería de la calle 26, cuando un grupo de encapuchados protagonizó enfrentamientos con la Fuerza Pública.

Según el comunicado oficial, el herido manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205, correspondiente a la Facultad de Sociología. Tras el accidente, fue trasladado en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada. Las autoridades fueron notificadas para adelantar las investigaciones.

Ante el riesgo para la comunidad universitaria, la institución activó inicialmente la alerta naranja y ordenó la evacuación parcial de varios edificios en el sector sur del campus. Posteriormente, ante el escalamiento de la situación, la Vicerrectoría declaró la alerta roja y dispuso el desalojo total de la Ciudad Universitaria.

En el comunicado, la universidad rechazó que el campus sea escenario de acciones violentas y reiteró que estos hechos son aislados y no representan a la comunidad académica.