Cayeron asesinos de fiscal que fue víctima de fleteo en junio pasado

La Fiscalía General de la Nación informó que cayó el grupo denominado como ‘Los Viajeros’, vinculado con el crimen del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, perpetrado el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca) durante un fleteo.

A los detenidos se les imputó los delitos de homicidio, hurto calificado, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Para la Fiscalía, Rodríguez Burgos, quien aceptó los cargos en su contra, presuntamente interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, “la intimidó y golpeó para obligarla a entregar un maletín que contenía 128 millones de pesos, que acababa de retirar de una entidad bancaria. En medio de un forcejeo que se generó, le arrebató el dinero y disparó en dos oportunidades causándole la muerte”.

Se reveló, además, que Arroyo Fernández, a bordo de una motocicleta, habría facilitado la huida del atacante; mientras que Quiroz Rodríguez estaría involucrada en actividades previas de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal Karin Sefair Calderón y alertar sobre sus movimientos.

También se reportó que la mujer señalada de entregar el arma de fuego para ejecutar el asalto y recibir el dinero luego del hurto, fue asesinada y se indaga si ‘Los Viajeros’ participaron en ese homicidio.

La Fiscalía dijo que se tienen evidencias que vincularían a este grupo delincuencial a otros 36 fleteos ocurridos en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío y Cundinamarca.

En estos casos los asaltantes ingresaron a los bancos haciéndose pasar como usuarios y, de acuerdo con el sonido de las contadoras de billetes usadas por los cajeros, detectaban a las personas que retiraban altas sumas, las ‘marcaban’, seguían e interceptaban para arrebatarles violentamente el dinero. Por cuatro de estos hechos, los hoy procesados serán imputados en los próximos días.

