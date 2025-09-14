Neutralizadas actividades extorsivas en Oporapa, Huila.

Las unidades, tras la denuncia y acciones de inteligencia, adelantaron la operación contra quienes se identificaban como presuntos integrantes de la Quinta Compañía Fernando Díaz del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia – Estructura Teófilo Forero Castro.

Se trata de dos hombres que al parecer realizaban extorsión y constreñimiento contra comerciantes, cafeteros y finqueros de la región, a quienes le estarían exigiendo entre 10 y 50 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades agrícolas y comerciales.

La acción dejó como resultado la muerte en desarrollo de la operación militar de un sujeto y la captura, herido, de un segundo individuo.

El capturado recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

En el lugar de los hechos fueron incautadas dos armas cortas, 50 cartuchos calibre 9 milímetros, dos celulares y una motocicleta, elementos empleados para actividades delictivas.