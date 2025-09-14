Neutralizadas actividades extorsivas en Oporapa, Huila
En la vereda San Roque del municipio de Oporapa, tropas del Ejército neutralizaron planes extorsivos contra gremios productivos del sur del Huila.
Las unidades, tras la denuncia y acciones de inteligencia, adelantaron la operación contra quienes se identificaban como presuntos integrantes de la Quinta Compañía Fernando Díaz del Grupo Armado Organizado Residual Segunda Marquetalia – Estructura Teófilo Forero Castro.
Se trata de dos hombres que al parecer realizaban extorsión y constreñimiento contra comerciantes, cafeteros y finqueros de la región, a quienes le estarían exigiendo entre 10 y 50 millones de pesos a cambio de permitirles continuar con sus actividades agrícolas y comerciales.
La acción dejó como resultado la muerte en desarrollo de la operación militar de un sujeto y la captura, herido, de un segundo individuo.
- Le puede interesar: Desmantelaron ‘call center’ en la cárcel Cómbita desde donde extorsionaban comerciantes de Bogotá
El capturado recibió atención médica inmediata y fue trasladado a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia de las autoridades competentes.
En el lugar de los hechos fueron incautadas dos armas cortas, 50 cartuchos calibre 9 milímetros, dos celulares y una motocicleta, elementos empleados para actividades delictivas.