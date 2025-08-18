Desmantelaron ‘call center’ en la cárcel Cómbita desde donde extorsionaban comerciantes de Bogotá

En aras de proteger a los comerciantes de Bogotá que estaban siendo extorsionados, la Policía Metropolitana, a través del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, GAULA intensificaron las acciones para detener la extorsión desde los diferentes establecimientos carcelarios.

El último operativo se realizó en el Centro Penitenciario ‘El Barne’, ubicado en Cómbita, Boyacá.

“Contó con el apoyo de 150 uniformados y el uso de herramientas tecnológicas como drones y detectores de metales, mediante los cuales se efectuó el registro de las 303 celdas de este establecimiento”, dijo el general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá.

Según la información se logró el hallazgo de 50 celulares, un iPad, joyas, 5 módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 23 armas cortopunzantes, un kilo de marihuana y 12 libretos con información de carácter delincuencial.

Operativo Policía Metropolitana. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá Ampliar

“Estas estructuras criminales a través de llamadas suplantan a funcionarios de la Policía y la Fiscalía para exigir dinero. Cabe destacar que en lo corrido del 2025 se registraron 291 casos menos de extorsión lo que representa una reducción del 19% en comparación al año anterior”, concluyó el general Cristancho.

