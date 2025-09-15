Alias ‘Mico’ murió en medio de operaciones militares del Ejército Nacional en Arauca
En medio de los operativos, también fue capturado un integrante del ELN.
Tropas de la Decimoctava Brigada del Ejército Nacional dieron muerte a alias ‘Mico’, uno de los principales extorsionistas de la región y reclutador de menores del Frente Domingo Laín Sáenz, comisión Rafael Villamizar, del grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El hecho ocurrió en medio de combates desatados durante operaciones militares efectuadas en el sector conocido como Puente Jorobado, ubicado en la zona rural de Cravo Norte, en el departamento de Arauca.
Alias ‘Mico’ era señalado como responsable de adelantar actividades de proselitismo ilegal, extorsiones y de reclutar menores mediante engaños y amenazas.
En la misma operación, fue capturado en flagrancia otro presunto integrante de esta estructura criminal por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.
Además, fueron incautadas 2 armas de fuego tipo pistola, 75 cartuchos calibre 9 milímetros, 3 proveedores, 1 motocicleta, 1 pancarta alusiva a los 45 años de este frente y 1 bandera del ELN.
El capturado, junto con el material decomisado, fue puesto a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación para los actos urgentes y el proceso de judicialización.
