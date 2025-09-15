Murió Matías Travizano, socio de SUR Holdings y parte del grupo que adquirió WOM Colombia

La compañía de telecomunicaciones WOM Colombia anunció la muerte de Matías Travizano, socio del fondo de inversión SUR Holdings, grupo que asumió el control de la empresa a inicios de este año en medio de un complejo proceso de reorganización del sector.

Travizano, de origen argentino y con formación en física, dejó una huella reconocida en el mundo de la tecnología y el análisis de datos. Su trayectoria comenzó en proyectos de seguridad informática como USSR Back y Binaria, y en 2012 cofundó GranData, una de las primeras firmas en América Latina dedicadas al uso de big data para la inclusión financiera.

En el comunicado oficial, WOM destacó: “La partida de Matt es una pérdida que nos duele a todos. Su visión, dedicación y confianza en nuestro proyecto fueron invaluables. Siempre recordaremos su liderazgo y la pasión que imprimió en todo lo que hizo”.

El ejecutivo jugó un papel decisivo en la llegada de SUR Holdings a Colombia, proceso que permitió estabilizar a WOM tras meses de incertidumbre financiera. Su liderazgo fue clave en la estrategia para competir en el mercado móvil, y mantener precios competitivos.

