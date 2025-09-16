Murió en Medellín el niño de 4 años que fue golpeado por su padrastro

Después de permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín, las autoridades confirmaron la muerte de Nairkel, el niño de cuatro años que fue brutalmente agredido por su padrastro.

El menor presentaba graves lesiones en el tórax y la cabeza, producto de los golpes recibidos durante el fin de semana.

El alcalde Federico Gutiérrez informó en su cuenta de X el fallecimiento y lamentó que el pequeño “no pudo más”, al señalar que las heridas ocasionadas por la violencia acabaron con su vida. El presunto responsable es Cristian Alexis González, alias Lámpara, quien ya fue capturado. Según las autoridades, hace parte de la estructura criminal Los Mondongueros y registra antecedentes por distintos delitos.

En medio de las investigaciones, la madre del niño y pareja sentimental de González declaró que también era víctima de agresiones físicas y que él la amenazaba constantemente, al igual que a su familia.