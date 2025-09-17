Así está el sonajero de candidatos al cargo de contralor de Bogotá

Inició la carrera por la Contraloría de Bogotá que, actualmente está bajo las manos de Julián Ruíz. Es por eso que el sonajero de los aspirantes empieza a sonar.

Puede leer: Contraloría advirtió que atención integral a primera infancia indígena no es eficaz ni pertinente

Precisamente, varios candidatos ya cuentan con padrinos políticos que ayudarían a la puja para quedarse con uno de los órganos de control más importantes del país. Quizá uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Juan Camilo Zuluaga, quien sería muy cercano al contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.

También, en la lista entran Juan Carlos Gualdrón y Andrés Rojas que, son actuales funcionarios de la Contraloría Distrital: uno en la jefatura de la Oficina de Apoyo al Despacho del contralor y el otro en dirección de Participación Ciudadana.

Además, está Roberto Fuentes, cercano al presidente del Concejo, Samir Abisambra, ya que fue su director jurídico en la pasada presidencia en el Cabildo.

En la lista también está Diego Uribe, quien sería el candidato de la auditora general, Anayme Barón.

En el sonajero no podían quedar por fuera los verdes. Y por eso, en la lista de admitidos está William Mendieta, exsecretario jurídico de Claudia López. Según fuentes, Mendieta no tendría todos los votos de la bancada verde en el Concejo, ya que muchos cabildantes no comparten la posición de López por esta época de campaña presidencial.

Puede leer: Contraloría indaga posibles sobrecostos en fondos locales para la protección animal en Bogotá

Se espera que el próximo domingo 21 de septiembre, a partir de las 8:00 de la mañana, 100 aspirantes presenten el examen que será realizado en las instalaciones de Universidad Sergio Arboleda.