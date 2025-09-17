¿Cuáles son las montañas arcoíris y dónde están ubicadas?

Dentro de las curiosidades geográficas del mundo están las montañas de Vinicunca en Perú y las de Zhangye Danxia en China. Estas son reconocidas por la variedad de colores en la superficie, son llamadas arcoíris por la cantidad de colores que reflejan.

¿Dónde está ubicada la montaña arcoíris de Perú?

La montaña Vinicunca, Palccoyo y Pallay Poncho se encuentran en la provincia de Canchis, a un poco más de 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Cusco, lo que las ubica a una hora y media de la ciudad, están en la cordillera de Vilcanota, cerca del nevado Ausangate. Es un valle irrigado por el río Pitumarca que nace, precisamente, en la parte baja del nevado y desemboca en el río Vilcanota.

Se encuentra a 5,200 metros sobre el nivel del mar. En Perú representan un gran destino turístico después de Machu Pichu, el Valle Sagrado de los Incas y el Centro Histórico.

El acceso es administrado por la comunidad de Pampachiri, quienes cobran un monto de 10 soles por entrada con el fin de mantener el orden y mejorar las vías de acceso.

¿Por qué la montaña Vinicunca es de diferentes colores?

La gama de colores presentada en la superficie de los montes es explicada según la Sociedad Geológica de Perú, a una historia geológica, pues son sedimentos marinos lacustres y fluviales, que fueron transportados por el agua que hace dos millones de años cubría la zona.

El movimiento de las placas tectónicas del área elevó los sedimentos que se convirtieran en montañas, conforme pasó el tiempo estos fueron formando capas, lo que se ve hoy en día como franjas. Los colores se deben a la oxidación de los minerales gracias a la humedad de la zona y erosión.

Composición de cada color

Rosado/ fucsia: arcilla roja, fango y arena

arcilla roja, fango y arena Blancuzco: arenisca cuarzosa y margas, ricas en carbonato de calcio

arenisca cuarzosa y margas, ricas en carbonato de calcio Rojo: arcilitas y arcillas con hierro

arcilitas y arcillas con hierro Verde: arcillas ricas en hierro y magnesio, compuestos de óxido de cobre

arcillas ricas en hierro y magnesio, compuestos de óxido de cobre Amarillo mostaza/dorado: areniscas calcáreas con minerales sulfatados y limonitas.

Montañas de Zhangye Danxia en China

El Geoparque Nacional de Zhangye se encuentra en el norte de China, aproximadamente a la mitad de camino a Mongolia, en las faldas de las montañas de Qilian, con una superficie de 322 km².

Este fue designado por los medios de comunicación chinos como uno de los paisajes más asombrosos del país; el Área Escénica Linze Danxia es la más popular, pero no se queda atrás Binggou otra área ubicada a las orillas del río Liyuan.

Así como en Perú, las formaciones rocosas y las ondulantes colinas fueron creados por la superposición de arenisca y minerales a lo largo de los años, junto con el movimiento de las placas tectónicas, la lluvia y el viento se han esculpido aún más las formaciones.

Para visitarlas, el geoparque cuenta con senderos que tiene pasarelas que permiten pasear por las montañas, estas están niveladas y son de fácil acceso para personas que estén en silla de ruedas cómo quienes tengan alguna otra discapacidad física.

