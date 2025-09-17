¿La pornografía puede afectar de forma negativa a los jóvenes? Psicóloga dio detalles

La psicóloga especialista en salud sexual y terapeuta de pareja, Leisa Puentes, estuvo este 17 de septiembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más de W Radio para hablar sobre como la pornografía está afectando la salud sexual.

La especialista contó que sí ha habido un desarrollo negativo frente al consumo de pornografía, pues existe un aumento de consumo del 61% de estos contenidos en dispositivos móviles y esto representa el 76% del consumo total de la pornografía.

Según la psicóloga, estudios registran que la edad de inicio de consumo casual está entre 9 y 10 años.

¿Cómo afecta la pornografía en los adolescentes?

Puentes explica que esta puede afectar de diferentes maneras, si se empieza a depender de esto para generar placer o erotismo, se puede estar desarrollando adicción, esto es, porque se genera una hiperestimulación de los receptores de dopamina.

Por otro lado, también puede generar una expectativa irreal de las relaciones sexuales, favoreciendo practicas más permisivas y arriesgadas, llevando a generar una sexualidad ansiosa por frustración de no cumplir las expectativas.

Recomendación para los padres

La psicóloga enfatiza que los padres dan por sentada la educación sexual en muchos casos y más en los varones, por lo que recomienda la comunicación.

No tocar de repente el tema, sino por medio del proceso de educación sexual con los hijos desde pequeños, para que de esta forma pueda ir avanzando la conversación y poder prevenirlos e informarlos en el tiempo correcto.

