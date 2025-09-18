El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó por unanimidad el reconocimiento de la personería jurídica del Pacto Histórico, como partido único. Esto quiere decir que se acogió la ponencia del magistrado liberal Altus Baquero, por lo que no se aceptó la fusión de la Colombia Humana.

Lo anterior, es un duro golpe para el Gobierno, puesto que al no aceptarse la fusión de la Colombia Humana no podrían participar Susana Muhamad, Gustavo Bolívar y Gloria Flórez en la consulta para la selección del candidato único a la presidencia.

Es por esto que en los micrófonos de W Sin Carreta estuvo el precandidato presidencial Gustavo Bolívar y dio más detalles de esta decisión del CNE.

¿Quedan por fuera a los participantes del Pacto Histórico?

De acuerdo con el precandidato, hay una intención de romper la unidad del único partido que había llegado unido a las elecciones, “estas decisiones nos obligan a tomar otros caminos, pero que no son los indicados, excluyen al partido mayoritario de la coalición de la Colombia humana”

¿El CNE fue imparcial?

Por otra parte, Bolívar mencionó que han analizado con otros juristas y evidenciaron que en decisiones anteriores les han otorgado personerías jurídicas a partidos con hasta 7 procesos abiertos. “Lo que ellos nos dicen es que se da la personería, pero primero deben resolver los procesos; sin embargo, las inscripciones inician en 48 horas, no es posible por tiempos”.

“Yo pienso que no han sido imparciales”, afirmó.

Le puede interesar: Ponencia en el CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero excluye a la Colombia Humana

¿Qué sigue ahora?

Finalmente, Gustavo Bolívar aseguró que la opción restante es que la Colombia Humana no presente candidatos y se deje en libertad a sus militantes. Con eso se inscribirían al partido del Pacto Histórico.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause CNE no fue imparcial: Gustavo Bolívar tras reconocimiento de personería jurídica del Pacto Histórico 05:47 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Vea el programa: