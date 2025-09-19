Ministro de Defensa israelí amenazó a los hutíes con izar la bandera de Israel en Yemen

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, amenazó este viernes a los rebeldes hutíes de Yemen con que la bandera israelí ondeará en su territorio, tras un aumento en la intercepción de drones y misiles lanzados desde Yemen hacia Israel.

“El lema ‘Muerte a Israel, maldición sobre los judíos’, inscrito en la bandera hutí, será reemplazado por la bandera azul y blanca de Israel que ondeará en la capital de un Yemen unificado”, afirmó Katz en su cuenta de X.

El ministro también lanzó una amenaza directa al líder hutí, Abdul Malik al Houthi, asegurando que “su hora llegará” y que será enviado a reunirse con su delegación gubernamental “en las profundidades del infierno”.

En agosto, un ataque israelí acabó con la vida del primer ministro hutí, Ahmed Ghaleb al Rahawi, y de otros once miembros de su Ejecutivo.

Los hutíes, respaldados por Irán, lanzan con frecuencia drones y misiles contra Israel, aunque la mayoría son interceptados sin provocar víctimas ni daños. Estos ataques, alegan, se producen en solidaridad con el pueblo gazatí a raíz de la ofensiva israelí contra la Franja.

La semana pasada, al menos 36 personas murieron y más de 130 resultaron heridas en una nueva oleada de ataques aéreos israelíes contra Saná y la provincia septentrional de Al Jawf, según el Ministerio de Salud gestionado por los hutíes.

