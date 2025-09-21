Venezuela confirmó que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo, 21 de septiembre, que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.

“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables ‘fake news’, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.

