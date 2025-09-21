Venezuela confirmó que envió una carta a Trump en la que muestra su disposición a dialogar
Por otra parte, Donald Trump evitó confirmar si recibió carta.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este domingo, 21 de septiembre, que el mandatario Nicolás Maduro envió una carta a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que dice estar dispuesto a mantener conversaciones directas con su enviado especial, Richard Grenell.
“En la actualidad se han abierto muchas polémicas en torno a la relación de EE.UU. y Venezuela. En medio de estas polémicas hemos sido testigos de innumerables ‘fake news’, así llamados, que circulan en los medios de comunicación”, se lee en la misiva fechada el 6 de septiembre y publicada por Rodríguez en Telegram.
Noticia en desarrollo..