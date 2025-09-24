Así está el paso de la Vía Bogotá-Villavicencio: ¿Cómo funciona la medida de pico y placa 4x2?

El pasado domingo, 7 de septiembre, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que debido a un deslizamiento de material ocurrido en el kilómetro 18, sector de Chipaque, de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, se registró un cierre que la inicio fue total y ahora parcial de la calzada, agregando que “no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor”.

Asimismo, El vicepresidente de la ANI, Roberto Uparela confirmó que se activaron todos los planes de contingencia operativos de la concesión y se cuenta con el apoyo de la Dirección de Tránsito y Transportes.

A partir del 15 de septiembre la Vía al Llano fue reabierta de manera parcial, puesto que no se ha podido realizar una intervención completa en la zona. Desde ese momento, el concesionario Coviandina y las autoridades de tránsito, impusieron la medida de pico y placa 4x2 con el que esperan facilitar la movilidad en dicho tramo.

¿Qué es el pico y placa 4x2?

La medida con la que se espera manejar la congestión vehicular producida por el derrumbe en el kilómetro 18 de la Vía al Llano es el pico y placa 4x2.

Esta medida consiste en habilitar la vía por sentidos cada dos y cuatro horas, es decir:

Sentido Bogotá - Villavicencio. Habilitado durante 2 horas:

7:00 p. m. a 9:00 p. m.

1:00 a. m. a 3:00 a. m.

7:00 a. m. a 9:00 a. m.

1:00 p. m. a 3:00 p. m.

Sentido Villavicencio - Bogotá. Habilitado durante 4 horas:

9:00 p. m. a 1:00 a. m.

3:00 a. m. a 7:00 a. m.

9:00 a. m. a 1:00 p. m.

3:00 p. m. a 7:00 p. m.

Asimismo, la Alcaldía de Bogotá aclaró que, “estos horarios estarán vigentes por un período de 48 horas y podrán modificarse en función de los resultados obtenidos. Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000."

¿Cómo está el paso la Vía Bogotá-Villavicencio?

De acuerdo con el último comunicado emitido a las 7:22 de la noche, por el concesionario Coviandina así está la movilidad:

“Variante K18+300 - K19+200, habilitada en sentido Btá/Vcio hasta las 9:00 p.m. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta el sector de Mesa Grande. Reducción de carril K39+600 Oro Perdido”.