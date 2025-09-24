Fue condenado el patrullero que manejó un vehículo de la Policía en estado de embriaguez

Imagen de referencia de patrulla de Policía. / O2O Creative

Bogotá

El Tribunal Superior Militar y Policial dejó en firme la sentencia contra el patrullero de la Policía Jhon Freddy Astros Morales, condenando por el delito de abandono de puesto, en hechos ocurridos en el 2013.

En la investigación se demostró que el patrullero abandonó sus funciones, y fue visto horas después, cuando utilizó un vehículo de la Policía para abastecerlo de gasolina, sin permiso de sus superiores.

Posteriormente, el uniformado se vio implicado en un accidente de tránsito, en el cual chocó el automóvil oficial con una vivienda en la localidad de Suba en Bogotá.

Las autoridades de tránsito le practicaron una prueba de alcoholemia al patrullero, con resultado de grado 2.

Astros Morales fue condenado a 12 meses de prisión domiciliaria.