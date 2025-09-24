¿Le robaron su celular en Bogotá? Autoridades devolverán más de 15.000 aparatos

Bogotá

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, anunció que en un mes la Policía Metropolitana de Bogotá iniciará la entrega de cerca de 15.000 celulares que habían sido robados y posteriormente recuperados por las autoridades de la ciudad.

La decisión se tomó luego de una mesa de trabajo resolutiva convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se revisó el destino de los celulares que han sido recuperados por las autoridades en operativos contra el robo y que permanecen en las estaciones de Policía de la ciudad.

“En los últimos años se han recuperado cerca de 33.000 celulares. Hoy quedó previsto que, en un mes, se realizará una gran jornada de devolución para que los ciudadanos puedan recuperar parte de estos equipos”, dijo el personero Castro.

Con esto, las autoridades buscan mejorar la percepción de seguridad y dar una respuesta concreta a quienes han sido víctimas de robo. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar la pérdida de sus equipos y usar los canales institucionales.

Escuche W Radio en vivo: