Presidente Trump se comprometió a no autorizar a Israel anexionar Cisjordania, según medio de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Asamblea General de la ONU tras su discurso. (Foto de Kay Nietfeld/picture alliance vía Getty Images) / picture alliance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió con líderes árabes y musulmanes a no permitir a Israel anexionar Cisjordania.

Trump se reunió un día antes, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan; el emir de Catar, Sheik Tamim Bin Hamad Al-Thani; así como con representantes de Egipto, Indonesia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, con quienes dialogó sobre la situación en Gaza.

Según dos personas cercanas a la conversación, Trump presentó una propuesta para terminar las hostilidades en el Enclave palestino, donde figuraba el compromiso de impedir la anexión de Cisjordania y más detalles sobre gobernanza y seguridad en la zona tras el conflicto.

Lea también: Donald Trump ataca a la ONU en varios frentes desde el estrado de la Asamblea General

Otras dos fuentes aseguraron al medio que el mandatario estadounidense se mostró firme con este asunto y prometió que el Gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, no absorberá el territorio palestino.

Actualmente, la ocupación de Cisjordania está declarada como ilegal por la Corte Internacional de Justicia.

Tras la reunión, de la que no han trascendido demasiados detalles, Erdogan aseguró que había sido un encuentro “fructífero” durante una entrevista en la cadena Fox News.

Trump se ha opuesto al reconocimiento de un Estado palestino al que se han sumado diez países en las últimas horas. 157 de los 193 estados con asiento en la ONU ya lo han legitimado.

Tras esta oleada, Netanyahu aseguró que daría su “respuesta” a estas acciones a su retorno a Israel tras participar en la Asamblea General de la ONU.

Después de que varios países anunciaran su intención de reconocer a Palestina este verano, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presentó una propuesta para que Israel se anexione el 82% de Cisjordania, un paso que medios israelíes ven como probable.

Le puede interesar: Trump expresó su respaldo a la reelección de Javier Milei en 2027

Netanyahu se reunirá con Trump, uno de sus principales aliados, en Washington el próximo lunes 29 de septiembre.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza. Ya hay más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

Escuche W Radio en vivo aquí: