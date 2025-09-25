Alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, fue imputado por la Fiscalía

Tanto el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, como la exgestora social Sara Catalina Pedraza y la secretaria de Contratación Luz Mila Acevedo, fueron imputados.

Tunja

La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos. Además del mandatario de los tunjanos, también fueron imputadas la exgestora social de la ciudad Sara Catalina Pedraza Canaría y la secretaria de Contratación Territorial, Luz Mila Acevedo Galán, por el delito contractual.

Luego de tres aplazamientos, la audiencia se realizó en presencia de los indiciados y sus respectivos abogados de manera virtual. Durante la diligencia, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías rechazó las recusaciones e impedimentos presentados por la defensa, al considerarlas que se trataban de maniobras dilatorias sin ningún fundamento jurídico.

Según el Ministerio Público, los hechos que motivaron la imputación de cargos incluye presuntas presiones ejercidas desde la administración municipal para frenar una demanda de nulidad electoral contra la elección del alcalde Mikhail Krasnov, a cambio de beneficios contractuales con el abogado Juan Sebastián Ramírez, quien en noviembre de 2023 había interpuesto dicha demanda y algunos días antes de la celebración del contrato de prestación de servicios, Ramírez retiro la demanda.

Los procesados fueron informados de sus derechos, incluida la posibilidad de aceptar los cargos, ir a juicio o guardar silencio. Ninguno de los indiciados aceptó los cargos.

La audiencia fue programada para continuar este jueves 25 de septiembre, a partir de las 11:00 de la mañana.