Armada de Colombia incauta 3.5 toneladas de marihuana en el río Putumayo. Foto: Suministrada.

La Armada de Colombia incautó 3.5 toneladas de marihuana tipo “creepy” en el área general de El Encanto, Amazonas.

Los estupefacientes pertenecerían al Grupo Armado Organizado residual -GAOr- ‘Comandos de Frontera’, una de las principales estructuras dedicadas al narcotráfico en esta región.

El resultado se produjo en medio de un control fluvial nocturno, cuando un Remolcador de la Flotilla Fluvial de la Amazonía, detectó en su radar dos contactos sospechosos. Las tropas llegaron al lugar donde fueron halladas dos embarcaciones artesanales tipo “arawana”, que habían sido abandonadas en la ribera del río, cuando sus tripulantes sintieron la presencia del personal militar.

En su interior se encontraron compartimientos ocultos en doble fondo con 117 costales que contenían 3.504 paquetes rectangulares, con características de color y olor similares a la marihuana.

Con el hallazgo, esta incautación se convirtió en la más grande en la historia de la Fuerza Naval de la Amazonía.

