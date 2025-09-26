Bahía de la Av. Boyacá, cercana a los Tres Elefantes en Bogotá, ya no estará abierta al público

Bogotá

La bahía de la Avenida Boyacá con 23 se ha convertido en punto de encuentro y referencia en el occidente de Bogotá. Sin embargo, este lugar, que era una zona de parqueo e incluso un punto de reunión para los famosos piques en la ciudad, ya no estará abierta al público.

W Radio conoció que este terreno ya está siendo tomado por la Secretaría de Salud, entidad a la que pertenece este espacio público desde el 2009.

Justo en este año, el predio fue entregado por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público a la Secretaría de Salud para la construcción de infraestructura (dotación) en salud, según la solicitud hecha por el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano.

El plazo para que esta infraestructura esté lista es de 11 meses. Es por eso que la Secretaría de Salud, como administradora del predio, se comprometió a proteger y asegurar el lugar para garantizar su buen uso y evitar situaciones que puedan afectar o poner en riesgo la seguridad de los vecinos de la zona.

En este momento, desde la Secretaría junto con la Alcaldía de Fontibón, se está trabajando para hacer un cerramiento provisional ante las ocupaciones indebidas por terceros.

De igual forma, desde Fenalco Bogotá están trabajando de la mano de los Tres Elefantes para lograr un espacio para la ubicación vehicular de los clientes que ya no tendrán ese espacio.