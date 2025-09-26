Estados Unidos pidió a Costa Rica la extradición de dos colombianos y un venezolano por narcotráfico

Las autoridades de Costa Rica informaron de la detención de dos colombianos y un venezolano con fines de extradición a Estados Unidos, donde son requeridos en el estado de Florida como sospechosos de delitos de narcotráfico.

El Ministerio Público costarricense detalló que los sospechosos se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 1 de junio por delitos de narcotráfico en Costa Rica, y que ya hay una solicitud de extradición planteada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Los extraditables son los colombianos Restrepo Uribe, naturalizado costarricense; y Sinisterra Lozano, quien posee un permiso de trabajo costarricense; así como el venezolano Sánchez Chavarro, quien cuenta con residencia costarricense.

Aunque ya estaban detenidos por delitos cometidos en Costa Rica, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó su detención provisional por dos meses con fines de extradición a Estados Unidos.

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida acusa a los tres hombres por presuntos delitos de narcotráfico que estarían también vinculados a los cometidos en Costa Rica.

“Se presume que Restrepo, Sinisterra y Sánchez lideraban una organización criminal transnacional responsable de enviar grandes cantidades de cocaína desde territorio costarricense hacia EE.UU.; dentro de esta, el primero habría sido el responsable de suministrar la droga al grupo”, explicó el Ministerio Público costarricense en un comunicado.

La captura de los sospechosos se efectuó el pasado 1 de junio, producto de diligencias conjuntas entre la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, la Policía de Control de Drogas, la Fuerza Pública y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los sospechosos fueron detenidos en un estacionamiento en San José cuando se disponían a entregar un cargamento de 70 kilos de cocaína a agentes policiales encubiertos. La organización trasladaba los estupefacientes dentro de un compartimiento oculto, ubicado bajo los asientos delanteros de un vehículo modificado para esos fines, detalló el Ministerio Público.

