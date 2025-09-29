El ‘Tren de la vida y la esperanza’ ya transita por los municipios de Boyacá

Sogamoso

Con la presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, se lanzó la ruta del tren turístico y de pasajeros en el departamento de Boyacá el cual se ha denominado el ‘Tren de la vida y la esperanza’ y que recorrerá los municipios de Sogamoso, Duitama y Paipa.

“La ANI y el Ministerio de Transporte nos alegra mucho poder lanzar este servicio, no sólo para los y las boyacenses, sino para todas las personas y estamos seguros que va a atraer nuevo turismo acá a la región. Esta es una ruta turística y de pasajeros que comienza acá en Boyacá y que será operada por Acerías PazdelRío que ya cuenta con todas las autorizaciones y todos los trámites y permisos correspondientes del sector transporte”, afirmó la ministra de Transporte María Fernanda Rojas.

Para la reactivación del corredor férreo Bogotá-Belencito se han invertido más de $300.000 millones.

“Tenemos dos proyectos en el corredor Bogotá-Belencito, dentro del programa que el presidente Gustavo Petro ha priorizado para la reactivación ferroviaria. Uno de ellos es un proyecto de administración, operación y mantenimiento para que funcione la ruta y cuyo contrato está por 180 mil millones de pesos y que arrancó en diciembre de 2022 y termina en enero del otro año. El segundo contrato es por $150.000 millones que es para la rehabilitación y que va más allá porque es repotenciar la capacidad del tren, empezó el año pasado y termina en febrero del próximo año”, agregó la ministra.

Además de la inversión hecha por el Ministerio de Transporte, Acerías PazdelRío también hizo una inversión de $2.000 millones para la adecuación de los vagones.

Por ahora la ruta del tren turístico y de pasajeros funcionará entre los municipios de Sogamoso, Duitama y Paipa, pero se espera que en un futuro, no muy lejano, se pueda ampliar a Tunja y Bogotá.