“Estoy cumpliendo un sueño”: Laura Tobón sobre su participación en Le Défilé de L’oreal Paris

Laura Tobón, presentadora y modelo habló con La W este lunes 29 de septiembre sobre su participación en Le Défilé de L’oreal Paris.

Para ella este es un día histórico pues está cumpliendo un sueño en donde cree que como marca se va a dejar una huella a través del mensaje que están transmitiendo, donde se resalta el empoderamiento de la mujer, este tiene el propósito de que las mujeres se sientan libres y ellas mismas. Este evento también tiene mucha importancia pues está acompañada de “mujeres que me inspiran transmitiendo el mensaje de yo si lo valgo, yo si puedo”.

El mensaje de la marca libertad, igualdad y sororidad, le transmite un sentido reafirmación pues cree que “las mujeres siempre hemos tenido la inseguridad de no merecer” por lo que por medio de esto se demuestra que “si lo soñamos, lo trabajamos, lo luchamos nada es imposible” dijo la modelo.

Por último Tobón cuenta que en el futuro espera tener una hija para poder enseñarle todo esto “que aprenda a ser compasiva, libre, no le de miedo expresar sus sentimientos, convivir con otras mujeres y trabajar en equipo“. Resalta la importancia de no ser tan dura consigo misma debe “ amarse, respetarse, compasión consigo mismas, el auto respeto es muy importante”.

