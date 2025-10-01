Ayelén Sofía ya completó 52 días desaparecida en Bogotá: su familia pide avances en investigación

Cartel de desaparición de Ayelen Sofía Páez e imagen de referencia de investigación. Fotos: Policía / Getty Images

Bogotá

Desde el pasado 09 de agosto, la familia de Ayelen Sofía Páez, de 16 años, sigue esperando que la joven, que desapareció en la localidad de Chapinero, regrese a su casa.

Sin embargo, 52 días después, la mamá de Ayelén, Claudia Oliveros, asegura que no hay ningún tipo de investigación activa que ayude a dar con el paradero de su hija.

Y es que las cifras de desaparecidos en Bogotá alertan a las autoridades, según el concejal David Saavedra, la ciudad concentra el 42% de las desapariciones del país. En lo corrido de 2025, ya se han reportado 882 personas desaparecidas

El concejal David Saavedra, advirtió que la capital no puede normalizar este fenómeno y exigió explicaciones por parte de las entidades responsables.

“No es aceptable que, en una ciudad como Bogotá, haya familias que no reciben respuestas ni acompañamiento en los momentos más difíciles. Cada día que pasa sin acción, se pierde la oportunidad de salvar vidas y encontrar a nuestros desaparecidos”, dijo el concejal Saavedra.

El Sistema de Información de la Red de Desaparecidos y Cadáveres, muestra que, históricamente, los adolescentes entre 12 y 17 años son el grupo más afectado, seguidos por adultos de 29 a 59 años y jóvenes de 18 a 28 años.