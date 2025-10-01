“Dedicaré mi vida a garantizar la Constitución”: Carlos Camargo en primer discurso como magistrado

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, se convirtió este miércoles en nuevo magistrado de la Corte Constitucional, al tomar juramento ante la Sala Plena del alto tribunal. El presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, no estuvo presente por temas de salud.

En su primer discurso como magistrado, Carlos Camargo señaló que su compromiso será dedicar su vida a defender la constitución y a que la Corte sea un “dique” contra el abuso, y la garantía de justicia para todos los sectores.

“Colombia puede tener la certeza que dedicaré mi vida a garantizar la supremacía de la Constitución, a proteger la juridicidad que da coherencia al orden jurídico y asegurar que ninguna coyuntura política por intensa que sea ponga en riesgo nuestros principios fundacionales”, aseveró.

Carlos Camargo también agradeció a la Corte Suprema de Justicia por haberlo ternado “con rigor” y al Senado de la República por haber expresado la “voluntad” popular y seleccionarlo en la votación llevada a cabo hace unas semanas.

“Reitero mi gratitud a la honorable Corte Suprema de Justicia por haberme considerado con rigor bajo la altura de sus deliberaciones y al Senado de la República por haber expresado la confianza de la deliberación democrática de nuestro pueblo”, afirmó el magistrado.

Adicionalmente dijo que ser magistrado de la Corte Constitucional es, a su juicio, aceptar que la confianza del pueblo reposa “en parte en nuestras manos” y también una gran responsabilidad sobre todo en tiempos de “polarización” donde “la tentación del poder de someter las instituciones es fuerte”.

Carlos Camargo, magistrado.

Por su parte la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses, en su discurso y como representante del alto tribunal, recordó a Carlos Camargo la responsabilidad del cargo que asume, le dio la bienvenida y señaló además que “ante la majestad de la justicia, y únicamente ante ella, que los magistrados, jueces y juezas de Colombia, debemos inclinarnos en reverencia”.

Asimismo agregó que “la dignidad de las decisiones que adopta la Corte Constitucional, magistrado Camargo, debe reflejar el honor de nuestro juramento de proteger el orden constitucional y el Estado Social y Democrático de Derecho”.