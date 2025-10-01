Internacional

Detienen a cuatro colombianos por posible vínculo con el asesinato de B King y DJ Regio Clown

Los colombianos que inicialmente habían sido reportados como desaparecidos fueron detenidos en México y son investigados por su presunta participación en el crimen de los artistas

Cinta policial (Richard Williams Photography / Getty Images) // Bayron Sánchez Salazar (i), conocido como B King, y su coequipero Jorge Luis Herrera, DJ Regio Clown. Foto: EFE / Bkingoficial / Regioclownn

Daniela Salgado

La Fiscalía del Estado de México investiga a cuatro colombianos capturados hace aproximadamente ocho días, quienes estarían relacionados con el crimen de Bayron Sánchez, conocido en la industria musical como B King y Jorge Luis Herrera, de nombre artístico Regio Clown.

W Radio confirmó que los cuatro connacionales permanecen bajo custodia de las autoridades mexicanas.

La captura no habría sido informada de manera oficial en los primeros días, lo que generó confusión sobre la fecha y el lugar del operativo.

El caso ha generado conmoción tras el hallazgo de los cuerpos de los dos artistas, vistos por última vez en la zona de Polanco, en Ciudad de México, después de salir de un gimnasio y abordar un vehículo rumbo al oriente de la capital donde dias después, fueron encontrados sin vida en el Estado de México.

